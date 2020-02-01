Украинцев эвакуированных из Китая привезли в санаторий в Новые Санжары. Местные начали их закидывать камнями



Прибывшие выглядели счастливо и махали руками. Но в них полетели камни. Простестующие местные жители и не только местные начали забрасывать камнями автобусы с эвакуированными. Одному из иностранцев прибывших из Китая разбили голову.

Протестующие кричат, что завтра придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми. Среди присутствующих много пьяных и агрессивно настроенных. Мужчины крепкого телосложения вооружаются кирпичами...

В автобусах, в которые полетели камни 27 иностранцев: жители Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля. Люди ехали в страну, которая «в центре Европы», и должна быть вроде как цивилизованной. «Вроде бы как» — здесь ключевое слово. Имидж на мировой арене будет соответствующий.

Кроме того, можно было бы напомнить поющим «Ще не вмерла...» врачам из Львова и закидывающим людей камнями жителей Полтавщины и примкнувшими к ним жителей других регионов Украины, находящихся слегка западнее, что в самолете из Уханя прилетели граждане Украины, жители Львовской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей, а также жители Киева, Мариуполя, Кривого Рога. Среди них ребенок 2012 года рождения.

Новости Украины - Сегодня, 21:25 153 После долгих перепетий украинцы и иностранные граждане эвакуированные из Китая все-таки доехали до санатория МВД в Новых Санжарах.Прибывшие выглядели счастливо и махали руками. Но в них полетели камни. Простестующие местные жители и не только местные начали забрасывать камнями автобусы с эвакуированными. Одному из иностранцев прибывших из Китая разбили голову.Протестующие кричат, что завтра придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми. Среди присутствующих много пьяных и агрессивно настроенных. Мужчины крепкого телосложения вооружаются кирпичами...В автобусах, в которые полетели камни 27 иностранцев: жители Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля. Люди ехали в страну, которая «в центре Европы», и должна быть вроде как цивилизованной. «Вроде бы как» — здесь ключевое слово. Имидж на мировой арене будет соответствующий.Кроме того, можно было бы напомнить поющим «Ще не вмерла...» врачам из Львова и закидывающим людей камнями жителей Полтавщины и примкнувшими к ним жителей других регионов Украины, находящихся слегка западнее, что в самолете из Уханя прилетели граждане Украины, жители Львовской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей, а также жители Киева, Мариуполя, Кривого Рога. Среди них ребенок 2012 года рождения. Новости Украины - Сегодня, 21:25 153

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