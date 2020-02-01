"Не в тот самолет попала ракета"

Каждый раз, сталкиваясь с людьми циничными, людьми безосновательно жестокими, я ломаю голову над вопросом о том, как подобные индивидуумы вообще появляются в нашем социуме. Вроде как одни и те же книжки читали, одни фильмы смотрели, по одним учебникам учились, а одни выросли нормальными, в то время как другие представляют собой откровенную отбраковку. Может быть, какой-то сбой на генном уровне?Я никогда не смогу понять тех людей, которые откровенно радуются чужим бедам. Особенно если речь идет о катастрофах, техногенных или природных, и о несчастных случаях.Без всякого сомнения, большая часть населения Украины это обычные люди, те, кому свойственно сострадание. Нет, они не радовались авиакатастрофам и пожарам, имевшим место быть на территории Российской Федерации за последние годы, но, к сожалению, на Украине есть и другие. И эти другие буквально подпрыгивали от радости в те моменты, когда в России погибали мирные граждане. Подпрыгивали и изливали свою желчь на просторы Интернета.В те самые моменты я наивно предполагал, что подобное проявление цинизма далеко не лучшего качества вызвано некой напряженностью в отношениях между Россией и Украиной, которая возникла еще в 2014 году и актуальна по сей день. Наверное, есть какое-то оправдание подобному поведению, если оно вызвано проблемами, возникшими у потенциального или гипотетического противника. Наверное…Однако, поощряя подобное поведение со стороны своих граждан, мало кто из украинских «отцов-командиров» отдавал себе отчет в том, что оказавшись в негативном поле, люди начинают неизбежно меняться. И вот те, кто еще вчера радовался потерям среди граждан России, начинают делать прямые выпады и в адрес своей родины, «независимой» Украины.На странице киевской волонтерки Марины Лобок в Facebook (это не позывной, можете мне не верить, но это фамилия), вскоре после того, как на Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами, появился провокационный пост, который вызвал бурю негодования в сети. "Не в тот самолет попала ракета", - говорилось в посте. Коротко и емко. Как вам подобное? А ведь на данном самолете в страну прилетели граждане Украины, эвакуированные из Китая. Не клятi москалi, а рідні українці!Как сообщает издание "Обозреватель", пост написала не Марина, а ее отец, волонтер Николай Лобок. По его словам, он якобы не имел в виду борт из Уханя. Само собой. Перепуганный Лобок (это опять фамилия) теперь рассказывает о том, что имел в виду «самолет Путина». Но при этом он все же не отрицает тот факт, что считает ошибкой эвакуацию украинцев из Китая. Как-то все запутанно, но удивляет даже не это. Удивляет тот факт, что Лобок - далеко не единственный украинец, который считает, что правильнее было бы бросить оказавшихся в эпицентре распространения коронавируса сограждан и подождать, чем для них это закончится.Депутаты поселкового совета Новых Санжар, Полтавская область, обратились к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, от него потребовали не допустить размещения в медицинском центре эвакуированных из Китая украинцев. Вслед за обращением депутатов последовали акции протеста со стороны местных жителей, которые попытались сделать все для того, чтобы эвакуированные из Китая граждане не попали на территорию отведенного для их размещения санатория.ц Местные жители били стекла на автобусах, которые перевозили эвакуированных, затем заблокировали въезд на территорию санатория "Новые Санжары". Удивительно, но блокирующие проезд на территорию заведения украинцы дружно скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!". Такое впечатление, что они стоят не на пути своих сограждан, спасенных из эпицентра распространения заболевания, а отражают российскую агрессию. В общем, деградация мировоззренческих шаблонов на лицо.Нет, без всякого сомнения, жители Новых Санжар имеют право опасаться того, что их населенный пункт станет очагом распространения коронавируса на Украине. Но реалии таковы, что факт заражения экзотическим заболеванием кого-либо из прибывших в Украину из Уханя пока не подтвержден. То есть речь идет об украинцах, которые были вывезены на родину в целях обеспечения их личной безопасности. Но этих людей никто не ждет, и более того, им совершенно не рады.Наблюдая за всем происходящим в Полтавской области, я почему-то вспомнил те выступления Зеленского, в которых он говорил о неизбежности воссоединения республик Донбасса с Украиной. Интересно, как он себе это представляет? Как он собирается мерить людей, которые уже шесть лет регулярно стреляют друг в друга? Если у него есть иллюзии о том, что Украина вновь станет единым государством, население которого неизбежно рано или поздно консолидируется вокруг некой национальной идеи, то пусть съездит в Новые Санжары и посмотрит на то, как местные жители реагируют на своих сограждан, вывезенных с территории страдающего от эпидемии коронавируса Китая. Посмотрит и представит, что на месте обычных туристов, волею судеб оказавшихся в Китае, окажутся те, кто много лет противостоял бойцам ВСУ и заявлял о нежелании жить на территории той Украины, в которую превратилась страна после очередного Майдана. По-моему, точка невозврата уже давно пройдена. Украина больше никогда не будет прежней…Алексей Зотье