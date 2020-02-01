В Луганске изменили меру наказания за нарушение тишины и покоя



«Задачей принятого закона является устранение отдельных недостатков и изменение отдельных действующих норм Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) после вступления в силу закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики», — отметила депутат Белла Демешко.

Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов добавил, что «изменения приняты в целях создания эффективного законодательного механизма нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с административной ответственностью за нарушение норм закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики».

«Если есть закон — за его нарушение должна наступать ответственность», — подчеркнул депутат.

Удобный город - Сегодня, 00:19 58 В Луганске приняли закон «О внесении изменения в статью 20.35 Кодекса об административных правонарушениях».«Задачей принятого закона является устранение отдельных недостатков и изменение отдельных действующих норм Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) после вступления в силу закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики», — отметила депутат Белла Демешко.Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов добавил, что «изменения приняты в целях создания эффективного законодательного механизма нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с административной ответственностью за нарушение норм закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики».«Если есть закон — за его нарушение должна наступать ответственность», — подчеркнул депутат.Удобный город - Сегодня, 00:19 58

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