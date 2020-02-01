Завтра в регионе опять сильный туман и скользкие дороги



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью и утром 21 февраля местами на территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:14 33 Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в регионе ночью и утром 21 февраля.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Ночью и утром 21 февраля местами на территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 00:14 33

Метки: {keywords}