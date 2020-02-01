В Луганске сообщили, что теперь гимн ЛНР можно исполнять на любых мероприятиях
В Луганске внесли изменения в Закон «О Государственном гимне Луганской Народной Республики».
«Принятие закона направлено на урегулирование вопросов относительно использования государственного гимна ЛНР во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями», — отметила депутат Светлана Хворостян.
«Государственный гимн ЛНР теперь может официально исполняться на любых мероприятиях. Ранее существовали определенные ограничения», — добавил председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета Дмитрий Кукарский.
Он уточнил, что принятые изменения направлены на унификацию законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.
Политика - Сегодня, 00:01 59
«Принятие закона направлено на урегулирование вопросов относительно использования государственного гимна ЛНР во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями», — отметила депутат Светлана Хворостян.
«Государственный гимн ЛНР теперь может официально исполняться на любых мероприятиях. Ранее существовали определенные ограничения», — добавил председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета Дмитрий Кукарский.
Он уточнил, что принятые изменения направлены на унификацию законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.
Политика - Сегодня, 00:01 59
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