В Луганске 23 февраля состоится праздничный концерт
23 февраля в 15.00 в Луганске в сквере имени «Молодой гвардии» состоится праздничная концертная программа с участием ведущих творческих коллективов.
«Яркие концертные номера жителям и гостям города подарят вокальный ансамбль МВД ЛНР «Офицеры» и оркестр правоохранительного ведомства под управлением начальника-дирижера капитана полиции Алексея Кирсанова, народный ансамбль народной песни «Родные напевы» Луганского Дворца культуры, Луганский ансамбль авторской и казачьей песни «Любо» Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, а также военно-музыкальный ансамбль Народной милиции ЛНР «Новороссия», — сообщили организаторы. Культура - 20 февраля 2020 98
«Яркие концертные номера жителям и гостям города подарят вокальный ансамбль МВД ЛНР «Офицеры» и оркестр правоохранительного ведомства под управлением начальника-дирижера капитана полиции Алексея Кирсанова, народный ансамбль народной песни «Родные напевы» Луганского Дворца культуры, Луганский ансамбль авторской и казачьей песни «Любо» Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, а также военно-музыкальный ансамбль Народной милиции ЛНР «Новороссия», — сообщили организаторы. Культура - 20 февраля 2020 98
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