Совместное патрулирование и отказ от «красных линий» и — опыт достижения мира в Южном Тироле



Представитель Международного института демократий Евгений Дикий раскритиковал предложенный план. Евгений Дикий считает, что идея совместного патрулирования на Донбассе абсурдна от начала до конца, а план СНБО невозможно воплотить в жизнь.

По его мнению, предложение о совместном патрулировании крайне опасно. Он пояснил, что де-факто это способ легализации оккупации. Другими словами, если мы на это идем, то Украина готова признать, что оккупация РФ наших территорий — вовсе не оккупация.

Также эксперт выразил убеждение, что на практике совместное патрулирование невозможно будет осуществить по нескольким причинам. Во-первых, будут протесты внутри страны, а во-вторых, это технически нереально.

«Можно себе представить полицейского или военнослужащего, который реально согласится пойти в такие патрули?», — подчеркнул Евгений Дикий.

Непримиримая позиция, которая не предполагает даже попыток компромисса со своими оппонентами в принципе не должна быть свойственна сторонику демократии, но оставим это на совести пана Дикого.

Вопрос в том, что для достижения мира или хотя бы попыток примирения важна готовность сторон идти на компромиссы и проявлять определенную договороспособность, а не топтаться возле так называемых «красных линий».

Тема способности договариваться обсуждалась луганчанами во время онлайн-конференции на сайте журналисты на тему «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Во время конференции с жителями Луганска и Луганской области общался доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Вопрос о «красных линиях» был задан участниками луганской группы «13 регион» в ФБ: «Какие приоритеты были определены в самом начале процесса примирения? Было ли некое обязательное условие, через которое ни в коем случае нельзя было переступить? Как теперь говорят «красные линии».

Как подметил профессор Палермо, отвечая на этот вопрос, практически во всех случаях, практически в каждом процессе примирения, стороны начинают с каких-то вещей, которые не могут обсуждаться.

«Те самые красные линии, о которых вы говорите — то что по мнению сторон вообще не подлежит обсуждению. Это конечно понятно с политической точки зрения. Однако компромисс должен помочь переступить через эти красные линии», — подчеркнул Франческо Палермо.

Как рассказал профессор, в ходе переговоров при урегулировании конфликта в Южном Тироле, именно отказ от красных линий помог в достижении компромисса. С итальянской стороны, это было обязательное рассмотрение Южного Тироля как и Трентино — итальянской провинцией. А с немецкой стороны — это условие обязательного отделения от Италии.

«Конечно, по прежнему остаются люди, причем с обоих сторон, которые считают, что эти красные линии нельзя было переступать. Однако большинство нынешнего населения региона, представители всех групп живут счастливо, оттого что компромисс был все-таки найден. Так что, начинать переговоры с вещей, которые «никогда не будут обсуждать», весьма сложно», — отметил профессор Университета Вероны.

По мнению Ф.Палермо очень важно, чтобы у сторон в переговорах было базовое понимание того, что необходимо достичь фазы обеспечения фундаментальных прав каждого. Затем, переговоры доходят до такой степени, что приходится идти в некоторых вопросах на достижение политического компромисса.

«Я мог бы долго продолжать эту тему, но имеет смысл смотреть на процесс в целом, несмотря на те разочарования, которые наверняка могут быть на этом пути. Если мы будем искать разочарования или негатив для своей позиции, то мы всегда что-то такое найдем. Но в целом, если честно идти по пути обеспечения фундаментальных прав, экономического развития, равенства национальностей, то постепенно можно достичь компромисса и соглашения», — считает эксперт из Южного Тироля.

«Достижение мира — это компромисс. Возможность договора стало возможно только после того, как стороны отказались от этих красных линий. Проблемы были и существует, но общий консенсус был достигнут, потому что если выдвигаются условия которые не обсуждаются, то договорится не получится», — подчеркнул профессор Франческо Палермо.

Кроме того в процессе урегулирования конфликта в Южном Тироле был момент компромиса, в вопросе полиции и силовых структур. Тут всплыла тема, которая активно сейчас обсуждается в Украине, и с нее мы собственно начали нашу статью, — вопрос совместного патрулирования представителями враждебных лагерей.

В ходе интернет-конференции Александр из Лутугино поинтересовался у эксперта из Италии, существует ли сейчас какая-либо квота по национальному признаку в региональных силовых структурах (полиция, карабинеры, службе государственной безопасности).

Как рассказал Франческо Палермо, история этого вопроса была весьма сложной. В начале 60 годов, когда немецкоговорящие тирольцы выступающие за независимость Южного Тироля устроили несколько террористических акций, реакция итальянской полиции была весьма жесткой. Можно сказать, что тирольские немцы ненавидели итальянских полицейских. И когда встал вопрос о том, что в полиции немецкоговорящего региона должны были быть немецкоговорящие полицейские, оказалось, что было очень сложно найти местных жителей, которые захотели бы носить униформу итальянской полиции. Да и другая сторона, конечно же выдвигала вопрос лояльности на первый план. Поэтому возникла идея создания двуязычных патрулей. В полицейской паре работали немец и итальянец, чтобы они могли общаться с любым жителем региона, ну и между собой тоже. Сначала таких патрулей были единицы, и в них отбирали людей с особой тщательностью. Идея квот по национальностям в полиции сразу отпала, потому что выполнить ее было не возможно, и если бы ее стали предерживаться, то мнению Франческо Палермо, это никогда бы не заработало.

«Это была долгая и непростая дорога. Были между итальянцами и немцами в этих двуязычных патрулях и стычки, и драки, и за оружие хватались, но здравый смысл, желание остановить конфликт и желание жить в мире помогло преодолеть эту кризисную фазу», — рассказал Ф.Палермо.

По словам Франческо, сегодня двуязычные патрули работают со всеми гражданами, без особых проблем.

«Полиция — не подчиняется той же системе квот, потому что наверное это вообще бы никогда не заработало. Сейчас это решение, этот инструмент достижения баланса работает, — каждый может общаться с полицией на своем языке. И полиция так же осторожна в работе с чувствительными вопросами (которые везде свои в зависимости от особенностей того или иного района)," — подчеркнул профессор Университета Вероны Франческо Палермо.

Напомним, что на сайте журналисты состоялась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Он-лайн конференция доступна по ссылке — http://conference.cxid.info

Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).

На вопросы луганчан отвечал доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Франческо итальянец, но живет в немецкоговорящем регионе Италии — Южный Тироль. Он рассказал о конфликте в этом регионе, который длился более ста лет. Но самое главное, что профессор Палермо рассказал, как жители региона смогли завершить этот конфликт, нашли пути примирения и дальнейшего совместного мирного проживания.

Мнение - Сегодня, 01:45 77 В СНБО сообщили, что во время совместного патрулирования на Донбассе пограничники будут стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев.Представитель Международного института демократий Евгений Дикий раскритиковал предложенный план. Евгений Дикий считает, что идея совместного патрулирования на Донбассе абсурдна от начала до конца, а план СНБО невозможно воплотить в жизнь.По его мнению, предложение о совместном патрулировании крайне опасно. Он пояснил, что де-факто это способ легализации оккупации. Другими словами, если мы на это идем, то Украина готова признать, что оккупация РФ наших территорий — вовсе не оккупация.Также эксперт выразил убеждение, что на практике совместное патрулирование невозможно будет осуществить по нескольким причинам. Во-первых, будут протесты внутри страны, а во-вторых, это технически нереально.«Можно себе представить полицейского или военнослужащего, который реально согласится пойти в такие патрули?», — подчеркнул Евгений Дикий.Непримиримая позиция, которая не предполагает даже попыток компромисса со своими оппонентами в принципе не должна быть свойственна сторонику демократии, но оставим это на совести пана Дикого.Вопрос в том, что для достижения мира или хотя бы попыток примирения важна готовность сторон идти на компромиссы и проявлять определенную договороспособность, а не топтаться возле так называемых «красных линий».Тема способности договариваться обсуждалась луганчанами во время онлайн-конференции на сайте журналисты на тему «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Во время конференции с жителями Луганска и Луганской области общался доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.Вопрос о «красных линиях» был задан участниками луганской группы «13 регион» в ФБ: «Какие приоритеты были определены в самом начале процесса примирения? Было ли некое обязательное условие, через которое ни в коем случае нельзя было переступить? Как теперь говорят «красные линии».Как подметил профессор Палермо, отвечая на этот вопрос, практически во всех случаях, практически в каждом процессе примирения, стороны начинают с каких-то вещей, которые не могут обсуждаться.«Те самые красные линии, о которых вы говорите — то что по мнению сторон вообще не подлежит обсуждению. Это конечно понятно с политической точки зрения. Однако компромисс должен помочь переступить через эти красные линии», — подчеркнул Франческо Палермо.Как рассказал профессор, в ходе переговоров при урегулировании конфликта в Южном Тироле, именно отказ от красных линий помог в достижении компромисса. С итальянской стороны, это было обязательное рассмотрение Южного Тироля как и Трентино — итальянской провинцией. А с немецкой стороны — это условие обязательного отделения от Италии.«Конечно, по прежнему остаются люди, причем с обоих сторон, которые считают, что эти красные линии нельзя было переступать. Однако большинство нынешнего населения региона, представители всех групп живут счастливо, оттого что компромисс был все-таки найден. Так что, начинать переговоры с вещей, которые «никогда не будут обсуждать», весьма сложно», — отметил профессор Университета Вероны.По мнению Ф.Палермо очень важно, чтобы у сторон в переговорах было базовое понимание того, что необходимо достичь фазы обеспечения фундаментальных прав каждого. Затем, переговоры доходят до такой степени, что приходится идти в некоторых вопросах на достижение политического компромисса.«Я мог бы долго продолжать эту тему, но имеет смысл смотреть на процесс в целом, несмотря на те разочарования, которые наверняка могут быть на этом пути. Если мы будем искать разочарования или негатив для своей позиции, то мы всегда что-то такое найдем. Но в целом, если честно идти по пути обеспечения фундаментальных прав, экономического развития, равенства национальностей, то постепенно можно достичь компромисса и соглашения», — считает эксперт из Южного Тироля.«Достижение мира — это компромисс. Возможность договора стало возможно только после того, как стороны отказались от этих красных линий. Проблемы были и существует, но общий консенсус был достигнут, потому что если выдвигаются условия которые не обсуждаются, то договорится не получится», — подчеркнул профессор Франческо Палермо.Кроме того в процессе урегулирования конфликта в Южном Тироле был момент компромиса, в вопросе полиции и силовых структур. Тут всплыла тема, которая активно сейчас обсуждается в Украине, и с нее мы собственно начали нашу статью, — вопрос совместного патрулирования представителями враждебных лагерей.В ходе интернет-конференции Александр из Лутугино поинтересовался у эксперта из Италии, существует ли сейчас какая-либо квота по национальному признаку в региональных силовых структурах (полиция, карабинеры, службе государственной безопасности).Как рассказал Франческо Палермо, история этого вопроса была весьма сложной. В начале 60 годов, когда немецкоговорящие тирольцы выступающие за независимость Южного Тироля устроили несколько террористических акций, реакция итальянской полиции была весьма жесткой. Можно сказать, что тирольские немцы ненавидели итальянских полицейских. И когда встал вопрос о том, что в полиции немецкоговорящего региона должны были быть немецкоговорящие полицейские, оказалось, что было очень сложно найти местных жителей, которые захотели бы носить униформу итальянской полиции. Да и другая сторона, конечно же выдвигала вопрос лояльности на первый план. Поэтому возникла идея создания двуязычных патрулей. В полицейской паре работали немец и итальянец, чтобы они могли общаться с любым жителем региона, ну и между собой тоже. Сначала таких патрулей были единицы, и в них отбирали людей с особой тщательностью. Идея квот по национальностям в полиции сразу отпала, потому что выполнить ее было не возможно, и если бы ее стали предерживаться, то мнению Франческо Палермо, это никогда бы не заработало.«Это была долгая и непростая дорога. Были между итальянцами и немцами в этих двуязычных патрулях и стычки, и драки, и за оружие хватались, но здравый смысл, желание остановить конфликт и желание жить в мире помогло преодолеть эту кризисную фазу», — рассказал Ф.Палермо.По словам Франческо, сегодня двуязычные патрули работают со всеми гражданами, без особых проблем.«Полиция — не подчиняется той же системе квот, потому что наверное это вообще бы никогда не заработало. Сейчас это решение, этот инструмент достижения баланса работает, — каждый может общаться с полицией на своем языке. И полиция так же осторожна в работе с чувствительными вопросами (которые везде свои в зависимости от особенностей того или иного района)," — подчеркнул профессор Университета Вероны Франческо Палермо.Напомним, что на сайте журналисты состоялась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств». Он-лайн конференция доступна по ссылке — http://conference.cxid.infoДанное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).На вопросы луганчан отвечал доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.Франческо итальянец, но живет в немецкоговорящем регионе Италии — Южный Тироль. Он рассказал о конфликте в этом регионе, который длился более ста лет. Но самое главное, что профессор Палермо рассказал, как жители региона смогли завершить этот конфликт, нашли пути примирения и дальнейшего совместного мирного проживания.Мнение - Сегодня, 01:45 77

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