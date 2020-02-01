В Луганской полиции заявили, что раскрываемость преступлений выросла в 2019 году



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.

Подведение итогов работы за 2019 год состоялось в ходе заседания коллегии Министерства.

Правоохранители отметили снижение криминогенной обстановки и, как следствие, снижение числа зарегистрированных преступлений в 2019 году в сравнении с 2018 годом.

«Кроме того, возрос процент раскрытия преступлений. Если в 2018 году было раскрыто только 72% совершенных преступлений, то в 2019 этот показатель составил 78%", — сообщили в ЦОС.

«В ходе заседания коллегии были заслушаны результаты работы основных подразделений Министерства внутренних дел, — говорится в сообщении. — За 2019 год силами Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД было возбуждено более 500 уголовных дел. Ущерб госбюджету по этим преступлениям составил более 90 млн рублей». Политика - Сегодня, 07:00 47 В Луганске заявили, что раскрываемость преступлений в 2019 году выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 78%.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел.Подведение итогов работы за 2019 год состоялось в ходе заседания коллегии Министерства.Правоохранители отметили снижение криминогенной обстановки и, как следствие, снижение числа зарегистрированных преступлений в 2019 году в сравнении с 2018 годом.«Кроме того, возрос процент раскрытия преступлений. Если в 2018 году было раскрыто только 72% совершенных преступлений, то в 2019 этот показатель составил 78%", — сообщили в ЦОС.«В ходе заседания коллегии были заслушаны результаты работы основных подразделений Министерства внутренних дел, — говорится в сообщении. — За 2019 год силами Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД было возбуждено более 500 уголовных дел. Ущерб госбюджету по этим преступлениям составил более 90 млн рублей». Политика - Сегодня, 07:00 47

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