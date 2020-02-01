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В Луганске посчитали сколько паспортов выдали в 2019 году

verter Сегодня, 07:1518Новости
В Луганске посчитали сколько паспортов выдали в 2019 году
Сотрудники миграционной службы МВД в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей ЛНР на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД.
«За полгода сотрудники миграционной службы приняли более 80 тыс. пакетов документов на оформление гражданства РФ, а также выдали более 150 тыс. паспортов Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении. Политика - Сегодня, 07:00 64

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