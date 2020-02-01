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Захарова назвала протесты на Украине против эвакуации людей из Уханя Средневековьем

Sergey Сегодня, 09:0020Новости
Захарова назвала протесты на Украине против эвакуации людей из Уханя Средневековьем
Фото: Reuters
Ситуация в украинском поселке Новые Санжары, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая - это обесчеловечивание гражданского общества, такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в местном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.
Как отметила Захарова в Facebook, протесты на Украине показали, что Украина действительно является Европой, правда, Средневековой.
"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" - написала дипломат.

Она назвала символичным тот факт, что протесты происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане.
"Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", - добавила представитель МИД.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве.
Все эвакуированные будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, санаторий охраняют сотни нацгвардейцев.

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