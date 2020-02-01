В городах-героях России пройдут салюты в честь Дня защитника Отечества

«Приказываю 23 февраля 2020 г. в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил России в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле», — приводит текст указа газета «Красная звезда».

Фото: РИА НовостиПраздничные салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в городах-героях, а также городах дислокации штабов военных округов России 23 февраля, следует из указа главы Минобороны Сергея Шойгу, передает RT.Кроме того, праздничные салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Как указывается в документе, салют будет состоять из тридцати холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий салютных установок.