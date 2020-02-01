Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

«В настоящее время за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо», — сказано в сообщении ведомства.

«Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей», — заявили в полиции.

Фото: © Нацполиция УкраиныДесять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины, передает RT.Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».Ранее сообщалось, что жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области Украины пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми.Украина эвакуировала из Китая 72 человека в связи со вспышкой нового типа коронавируса.