Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины, передает RT.
«В настоящее время за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».
«Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей», — заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что жители посёлка Новые Санжары в Полтавской области Украины пытались не пропустить на территорию санатория автобусы с эвакуированными из Китая людьми.
Украина эвакуировала из Китая 72 человека в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
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