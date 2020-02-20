Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.02.2020

"За 20 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.02.202009:0020 февраля армия Украины придерживалась режима прекращения огня. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).