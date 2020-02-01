Путин: Россию и Украину В«растаскиваютВ», чтобы устранить конкурента
Российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, передает RT.
По его словам, любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
«Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Он также отметил, что те, кто «добрался до власти» на Украине, преследовали личные интересы.
«Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», — добавил он.
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