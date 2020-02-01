В Донецкой и Луганской области с 1 марта «Укртелеком» повышает тарифы



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на сайте компании.

«С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услугу фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года», — указано в сообщении.

Таким образом, тариф «Домашний Безлимитный» будет стоить 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен), тариф «Домашний Базовый» — 117 гривен (вместо 94 гривен), тариф «Простой» — 73,81 гривны в месяц (вместо 67,10 гривны).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц.

Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет составлять 45 гривен за аналогичный период. Новости Региона - Сегодня, 10:29 45 Тарифы на услуги фиксированной телефонной связи телекоммуникационного оператора «Укртелеком» с 1 марта повысятся на 20-24%.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на сайте компании.«С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услугу фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года», — указано в сообщении.Таким образом, тариф «Домашний Безлимитный» будет стоить 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен), тариф «Домашний Базовый» — 117 гривен (вместо 94 гривен), тариф «Простой» — 73,81 гривны в месяц (вместо 67,10 гривны).Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц.Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет составлять 45 гривен за аналогичный период. Новости Региона - Сегодня, 10:29 45

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