Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 21.02.2020
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока увеличилась. В общем, через КПВВ последовало 46 тысяч человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10425 человек и 1180 транспортных средств;
«Марьинка» — 9275 человек и 1370 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9235 человек и 1480 транспортных средств;
«Гнутово» — 3895 человек и 765 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13180 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/35; «Марьинка» — 0/75; «Новотроицкое» — 30/40; «Гнутово» — 20/10.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены школьные принадлежности общим весом более более 10 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:19 110
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока увеличилась. В общем, через КПВВ последовало 46 тысяч человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10425 человек и 1180 транспортных средств;
«Марьинка» — 9275 человек и 1370 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9235 человек и 1480 транспортных средств;
«Гнутово» — 3895 человек и 765 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 13180 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/35; «Марьинка» — 0/75; «Новотроицкое» — 30/40; «Гнутово» — 20/10.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены школьные принадлежности общим весом более более 10 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:19 110
Метки: {keywords}