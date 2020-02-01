Правоохранители изъяли из незаконного оборота автомобили и 2 тыс. л спирта

Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) и Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР изъяли в Краснодонском районе из незаконного оборота два автомобиля и две тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС Республики."В ходе совместных мероприятий финансовой полиции ГКНС ЛНР и МГБ ЛНР, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота подакцизной группы товаров, в поселке Урало-Кавказ установлен факт хранения жидкости с характерным запахом спирта", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что на территории частного домостроения были найдены два автомобиля, в ходе осмотра которых выявли пластиковые емкости, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта."Правоохранители изъяли из незаконного оборота автомобили и 2000 литров спиртосодержащей жидкости на ориентировочную общую сумму 600 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка", - добавили в ГКНС.21 февраля — Луганск