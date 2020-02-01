Студенты ЛГАКИ представили поэтическую драму по произведениям Твардовского (ФОТО)

Премьера поэтической драмы "Книга про бойца" по произведениям русского писателя Александра Твардовского состоялась на сцене Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Работали над постановкой спектакля студенты отделения культуры колледжа ЛГАКИ."Мне с детства нравится Твардовский. За простоту, отсутствие пафоса, его нерв. За то, как проникновенно и правдиво он писал о войне, - рассказал режиссер Дмитрий Момот. - Идея сделать эту композицию пришла еще году в 2011-2012. Тогда были три девочки и один мальчик. Мы поставили и почувствовали: это не так, как надо, и не так, как хотелось. Знал, что надо доделать эту работу"."На первом этапе работы все отрывки мы разбирали идейно-тематически: что и как в них происходит? Как мы будем это преподносить зрителю? - продолжил режиссер. - А потом я уходил, давал ребятам время придумать форму, мизансценирование того, что мы разбирали… Не просто развести отрывок, а чтобы то, что они хотят показать, соответствовало смыслу текста. Я давал отправные точки, а ребята делали работу самостоятельно. Моей задачей на этом этапе было – почистить, поправить. Вторая часть работы была сложнее: мне как режиссеру – собрать эти отрывки в единое полотно".Момот добавил, что, воспитывая актеров, опирается на систему Станиславского и считает целью преподавания – формирование самостоятельной творческой личности ученика."Читали стихи Твардовского, смотрели "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука. И не скрывают: за актерскую основу и для внутреннего наполнения брали многое из него. Так и учились – со сцены говорить о войне, не фальшивить при этом, и учили историю народа и его подвига", - добавили в ЛГАКИ."Книга про бойца" — второе название поэмы Твардовского "Василий Теркин", одного из главных произведений в творчестве поэта. Главный герой поэмы – солдат Великой Отечественной войны Василий Теркин.21 февраля — Луганск