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Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

root Сегодня, 11:4514Новости
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Фото: @nastyazinchenko_ / Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину, передает RT.
«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».

По его словам, он не был в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка.
«Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём», — заверил украинский лидер.

Зинченко разместила запись диалога с Зеленским на своей странице в Instagram. Рядом с ней во время разговора сидел её питомец по кличке Миша.

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