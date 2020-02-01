В луганском патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» 23 февраля пройдут массовые мероприятия
Администрация Луганска в День защитника Отечества организует работу автобусов по специальному маршруту «Автовокзал — Парк «Патриот» и в обратном направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление обеспечения жизнедеятельности города.
«Жители и гости Луганска 23 февраля смогут добраться к территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Народной милиции «Парк «Патриот», где пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, на автобусах специально организованного маршрута», — говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что движение транспорта общего пользования будет осуществляться с 09.00 до 15.00.
«Отправление с автовокзала, остановка будет расположена по адресу: улица Оборонная, 103«, — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 10:58 154
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление обеспечения жизнедеятельности города.
«Жители и гости Луганска 23 февраля смогут добраться к территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Народной милиции «Парк «Патриот», где пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, на автобусах специально организованного маршрута», — говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что движение транспорта общего пользования будет осуществляться с 09.00 до 15.00.
«Отправление с автовокзала, остановка будет расположена по адресу: улица Оборонная, 103«, — добавили в пресс-службе. Удобный город - Сегодня, 10:58 154
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