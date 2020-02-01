Две тысячи литров спирта изъяли под Краснодоном. ФОТО
В поселке Урало-Кавказ сотрудники МГБ и финансовой полиции изъяли две тысячи литров спирта.
Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) и Министерства государственной безопасности (МГБ) изъяли в Краснодонском районе из незаконного оборота два автомобиля и две тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 600 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.
«В ходе совместных мероприятий финансовой полиции ГКНС и МГБ, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота подакцизной группы товаров, в поселке Урало-Кавказ установлен факт хранения жидкости с характерным запахом спирта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что на территории частного домостроения были найдены два автомобиля, в ходе осмотра которых выявли пластиковые емкости, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта.
«Правоохранители изъяли из незаконного оборота автомобили и 2000 литров спиртосодержащей жидкости на ориентировочную общую сумму 600 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка», — добавили в ГКНС.
Происшествия - Сегодня, 10:39 111
Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) и Министерства государственной безопасности (МГБ) изъяли в Краснодонском районе из незаконного оборота два автомобиля и две тысячи литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 600 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.
«В ходе совместных мероприятий финансовой полиции ГКНС и МГБ, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота подакцизной группы товаров, в поселке Урало-Кавказ установлен факт хранения жидкости с характерным запахом спирта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что на территории частного домостроения были найдены два автомобиля, в ходе осмотра которых выявли пластиковые емкости, наполненные жидкостью с характерным запахом спирта.
«Правоохранители изъяли из незаконного оборота автомобили и 2000 литров спиртосодержащей жидкости на ориентировочную общую сумму 600 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка», — добавили в ГКНС.
Происшествия - Сегодня, 10:39 111
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