Глава ЛНР вручил медали отличившимся военнослужащим Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества, прошедшем в Луганской академической филармонии, вручил государственные награды отличившимся военнослужащим Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Рота почетного караула внесла в зал флаг ЛНР, после чего на сцену поднялся глава Республики и поздравил защитников с наступающим праздником."Ратный труд всегда был на особом счету, поэтому главный армейский праздник проникнут уважением к вашей высокой миссии – к защите Родины. Военные события на территории Донбасса отчетливо показали, как в современном мире из локального конфликта может вспыхнуть пожар настоящей войны", - отметил Пасечник.Он подчеркнул, что благодаря мужеству, отваге, самопожертвованию бойцов ЛНР удается сдерживать агрессию Украины против Донбасса."Для нас День защитника Отечества – это особый праздник, наполненный теплотой и уважением. Мы традиционно отмечаем его в кругу семьи, поздравляем коллег. Несмотря на то, что киевский режим отменил празднование 23 февраля, украинские женщины продолжают поздравлять мужчин – это история наших общих предков, которую националисты не в силах изменить", - сказал глава ЛНР.Пасечник вручил отличившимся защитникам Республики медали "За верность долгу", "За спасение жизни", "За веру и волю" и почетные знаки "Защитнику неба Отечества".Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что День защитника Отечества имеет историческую ценность для жителей Донбасса."Семьи в нашем Отечестве, так или иначе, связаны с теми подвигами или событиями, которые постигали нашу историю. Важно сегодня то, что данный праздник имеет и политический вес, потому что этого праздника, те, кто стоят по ту сторону, боятся. Они боятся, что мы будем чтить свою историю и сохранять преемственность поколений", - рассказал он.Мирошниченко также вручил благодарности Народного Совета военнослужащим Республики."Выражаю благодарность за ваш ратный труд, добросовестное отношение к военному делу, стальную волю и терпение. Вы являетесь образцом мужества и стойкости духа, каждый из вас освоил воинскую специальность и выполняет с честью свой воинский долг перед Отечеством", - сказал начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.Он пожелал защитникам Республики возвращаться домой целыми и невредимыми и вручил отличившимся бойцам почетные грамоты.21 февраля — Луганск