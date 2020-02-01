Проект "Волонтер" передал гумпомощь 25 семьям погибших защитников ЛНР из Алчевска
Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь семьям павших защитников Республики из Алчевска. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.
В продуктовые наборы, которые получили 25 алчевских семей, вошло подсолнечное масло, рис, макаронные изделия, рыбные и мясные консервы, кукуруза, зеленый горошек, томатная паста, чай и конфеты.
"Только объединившись мы можем помочь тем, кому непросто переживать тяжелые времена. Самыми незащищенными становятся семьи с детьми. В то же время эта категория самая перспективная, ведь дети – будущее государства", – отметила активистка ОД Мария Ковычко.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
21 февраля — Луганск
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