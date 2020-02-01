Сильный туман сохранится в Республике днем 21 февраля

Сильный туман сохранится местами в Республике днем 21 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Днем 21 февраля местами по территории Республики сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

21 февраля — Луганск