Инициативы Киева пересмотреть "Минск" угрожают процессу установления мира в Донбассе – МП

Инициативы по пересмотру Минских соглашений, выдвигаемые Украиной, угрожают процессу установления мира в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР, участник рабочей группы по содействию реализации Минских договоренностей Олег Бурлаченко.

"Любые заявления о пересмотре Минских договоренностей представляют собой угрозу для мирного процесса, особенно на фоне эскалации конфликта со стороны Украины", - отметил он.

"(Министр иностранных дел Украины) Вадим Пристайко однозначно признал неспособность киевской власти выполнить взятые на себя обязательства и этим только подтвердил и без того известную истину. Тем не менее, хотелось бы напомнить украинским политикам о том, что Донбасс уже неоднократно давал жесткий отпор на их провокации, мы доказали майданному Киеву, что ему не удастся изменить выбор нашего народа, пойти против него", - сказал молодежный депутат.

Бурлаченко добавил, что пока "майданные власти" ищут новые информационные поводы для самопиара и заигрывания с "обезумевшими от безнаказанности" националистами в Донбассе гибнут люди.

"Предложения по внесению любых поправок к уже достигнутым договоренностям, тем более в одностороннем порядке, представляют собой нелепые, давно надоевшие всем попытки затянуть время и подольше продержаться у кормушки, чтобы передать острую проблему на чужие плечи", - подытожил депутат МП.

21 февраля — Луганск