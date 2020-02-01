Луганский цирк приглашает зрителей на новую программу "За гранью возможностей"

Луганский государственный цирк приглашает зрителей на новую программу "За гранью возможностей", которая начнется в учреждении 7 марта. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил директор столичного цирка Дмитрий Касьян."7 числа (марта) мы начинаем новую программу в Луганском государственном цирке, которая названа "За гранью возможностей". Она названа так, потому что в ней мы постарались собрать номера и артистов, которые демонстрируют запредельные возможности в своих жанрах", - сообщил он."Вы увидите выступления мастеров арены: прекрасных воздушных гимнастов, акробатов на маятнике смерти – это такой вращающийся аппарат, на котором работают артисты – мотоциклистов в шаре, которых давненько уже не было у нас, головокружительные трюки акробатов на акробатической дорожке, прекрасную артистку с пластическим этюдом, ловких и веселых фокусников", - рассказал Касьян.Кроме того, новая программа включает в себя выступления дрессированных далматинцев и верблюдов."Милости просим, ждем вас. Я думаю, что это будет здорово", - обратился к жителям директор учреждения.Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно, которыеТакже дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам:21 февраля — Луганск