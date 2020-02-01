Луганский цирк приглашает зрителей на новую программу "За гранью возможностей"
Луганский государственный цирк приглашает зрителей на новую программу "За гранью возможностей", которая начнется в учреждении 7 марта. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил директор столичного цирка Дмитрий Касьян.
"7 числа (марта) мы начинаем новую программу в Луганском государственном цирке, которая названа "За гранью возможностей". Она названа так, потому что в ней мы постарались собрать номера и артистов, которые демонстрируют запредельные возможности в своих жанрах", - сообщил он.
"Вы увидите выступления мастеров арены: прекрасных воздушных гимнастов, акробатов на маятнике смерти – это такой вращающийся аппарат, на котором работают артисты – мотоциклистов в шаре, которых давненько уже не было у нас, головокружительные трюки акробатов на акробатической дорожке, прекрасную артистку с пластическим этюдом, ловких и веселых фокусников", - рассказал Касьян.
Кроме того, новая программа включает в себя выступления дрессированных далматинцев и верблюдов.
"Милости просим, ждем вас. Я думаю, что это будет здорово", - обратился к жителям директор учреждения.
Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно в кассах цирка, которые работают ежедневно с 9.00 до 18.00.
Также дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам: 072-133-00-32, 072-133-00-36, 099-680-13-14, 099-680-13-12, (0642) 50-23-76.
21 февраля — Луганск
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