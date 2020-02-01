Военные проповедники выявили в ВСУ неуставные взаимоотношения и поборы – Народная милиция

Военные проповедники, включенные в состав комплексной комиссии для проверки в 72-й бригаде ВСУ, выявили в соединении неуставные взаимоотношения и поборы со стороны командиров. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Во время работы военных проповедников установлены факты неуставных взаимоотношений между командирами и подчиненными, плохое материальное обеспечение личного состава на опорных пунктах, задержка смены подразделений на позициях, а также поборы денежных средств со стороны командиров", - рассказал Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск