Активисты "Мира Луганщине" из Брянки передали продукты несущим службу в Первомайске бойцам

Активисты проекта "Молодая гвардия" Брянковского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали продуктовые наборы несущим службу в прифронтовом Первомайске военнослужащим Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В преддверии Дня защитника Отечества актив проекта "Молодая гвардия" Брянковского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" 21 февраля передал подарки бойцам от проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине", - говорится в сообщении.Активисты Брянки вручили 25 продуктовых наборов защитникам Республики, несущим службу в Первомайске."Для каждого гражданина защита интересов своего государства — это священный долг. Мы, молодежь Республики, всегда будем признательны и благодарны вам. Вы те, кто с честью выполняет свой воинский долг, с оружием в руках стоите на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне", - поздравил военнослужащих председатель проекта "Молодая гвардия" теротделения Андрей Тищенко.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.21 февраля — Луганск