Киев планирует переписать "Минск" в интересах Украины и Запада – активист "ЛЭС"

Киев планирует переписать Минские соглашения в интересах Украины и ее западных партнеров. Об этом ЛИЦ заявил активист Луганского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Константин Константинов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений, так как "этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно".

"МИД Украины вновь делает громкие заявления о том, что украинское руководство хочет поменять и уже готовит изменения в Минские договоренности, которые направлены на урегулирование ситуации в Донбассе. И, конечно же, мы все понимаем, что эти изменения не будут согласованы с ЛНР и ДНР, а будут написаны исключительно в интересах Украины и ее западных партнеров", - заявил Константинов.

Он подчеркнул, что на практике Украина показала неготовность к выполнению своей части обязательств, в связи с чем и пытается внести изменения в текст и порядок выполнения договоренностей.

"И один из пунктов — это прекращение огня, а как мы прекрасно видим, обстрелы только учащаются и становятся более жесткими. Даже несмотря на постоянные заявления "слуги народа" (президента Украины Владимира) Зеленского, который регулярно врет о желании, чтобы наступил мир", - добавил активист.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск