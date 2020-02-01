Недостачи в ВСУ не позволили оказать помощь подорвавшимся диверсантам – Народная милиция

Отсутствие механиков-водителей в бригаде ВСУ не позволило оказать помощь подорвавшимся у Голубовского украинским диверсантам. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко рассказал подробности совершенной 18 февраля украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) из состава 72-й бригады попытки приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского.

Осадчий отметил, что работа направленной в 72-ю бригаду ВСУ комплексной комиссии распространилась и на 46-ю бригаду, "командование которой не смогло обеспечить выдвижение резервной группы на помощь боевикам".

"По итогам своей работы члены комиссии доложили начальнику генерального штаба вооруженных формирований Украины (Руслану) Хомчаку о выявленных недостатках и причинах срыва выдвижения резервной группы", - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"Согласно данным доклада, резервная группа не смогла начать движение из-за отсутствия в бронированных машинах топлива, заправка которых предусмотрена регламентирующими документами. Кроме отсутствия топлива на выдвижение группы повлиял факт отсутствия на месте механиков-водителей, которые выполняли задачи в составе дежурных расчетов на опорных пунктах бригады", - рассказал Осадчий.

За срыв боевой задачи командир 46-й бригады полковник Артем Котенко предупрежден о неполном служебном несоответствии.

"На месте преступления был найден телефон, в котором имеется доказательная база фактов поэтапной подготовки военных преступников (отстраненного командира 72-й бригады ВСУ полковника Артема) Богомолова к проведению диверсии в районе населенного пункта Голубовское", - добавил представитель Народной милиции, отметив, что в телефоне также имеется другая информация, которая в данный момент изучается специалистами ЛНР.

Ранее в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" 20 февраля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

В представительстве Республики в СЦКК сообщали, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск