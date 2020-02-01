Военная полиция за неделю зафиксировала в ОТГ "Север" 27 дезертиров – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП), выполняющей на Украине функции военной полиции, за неделю зафиксировали отсутствие 27 военнослужащих ВСУ в местах дислокации соединений оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"По данным, предоставленным военной службой правопорядка командующему ОТГ "Север" (генералу Петру) Ромигайло, только за последнюю неделю самовольно оставили расположение своих подразделений 27 человек", – отметил он.

"При этом лидером в данном рейтинге является "элитная" 46-я бригада, где дезертировало 12 боевиков. Для сравнения: в 72-й и 93-й бригадах числится по шесть дезертиров, а в 59-й – трое", – уточнил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "данные цифры – это только официальная статистика, которую подали командиры указанных соединений".

"Согласно полученным нами данным, в 46-й и 59-й бригадах в настоящее время работают представители контрразведки СБУ, которые на данный момент уже выявили в 46-й бригаде 15, а в 59-й – семь незаконно отсутствующих боевиков", – отметил он.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск