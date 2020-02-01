Циничная ложь и пропаганда превратили Украину в страну без чести и души – депутат МП

Циничная ложь и пропаганда превратили Украину в страну без чести и души. Об этом ЛИЦ заявила депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Валерия Чуликова.

"Шесть лет циничной лжи и пропаганды превратили Украину в страну без чести и души. В этом давно убедился народ Донбасса, раз и навсегда отказавшийся идти по одному пути с националистической державой", - сказала она.

"Вчера же незалежная прославилась на весь мир. Та истерия, которую вызвала эвакуация людей из охваченного коронавирусом Китая, показала истинное лицо сегодняшней Украины", - отметила депутат МП.

Чуликова рассказала, что украинцы встречали своих соотечественников, устроив митинг, ведь "так привычнее влиять на решения так называемой власти".

Молодежный депутат подчеркнула, что из-за таких действий стала еще более явной та пропасть, которая уже давно образовалась между Донбассом и Украиной.

"В ходе столкновения полтавчан с полицией, митингующие задавали вопрос: "Зачем нас давят БТРами, танками? У нас что, Донбасс тут?". Видимо, геноцид нашего народа уже давно вошел в норму и воспринимается как нечто само собой разумеющееся. О каком прекращении огня и выполнении Минских договоренностей тогда может идти речь? Безусловно, такое отношение граждан друг к другу показывает всю подноготную украинской политики", - резюмировала она.

21 февраля — Луганск