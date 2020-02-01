Лукашенко призвал Россельхознадзор В«не гнобитьВ» Белоруссию

«Мы торгуем не только в России. Уже очень много и в Евросоюзе, но ещё больше — с Китаем. Поэтому Данкверту (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдём просто на китайский рынок», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Фото: РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россельхознадзор «не гнобить» белорусских производителей и допустил возможность увеличения поставок белорусского продовольствия в Китай за счёт уменьшения экспорта в Россию, передает RT.