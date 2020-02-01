Около 100 артистов из ЛНР и ДНР выступили на фестивале "Время Победы" в Луганске (ФОТО)

Около 100 артистов выступили в Луганском Дворце культуры имени Ленина на фестивале патриотической песни "Время Победы". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Фестиваль талантов "Время Победы" объединяет и ДНР, и ЛНР. Организован фестиваль Народной милицией ДНР и Народной милицией ЛНР, а также центром медиа-проектов "Звезда" и продюсерским центром "Родина", - рассказал руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР "Новороссия" Роман Разум.Он сообщил, что сегодня в фестивале приняли участие "порядка 100 артистов Луганской и Донецкой Народных Республик", добавив, что данный фестиваль проходит уже второй год подряд."Основная задача фестиваля – сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, тем более, что в этом году мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы", - пояснил он."Подготовка к фестивалю осуществлялась в течение нескольких месяцев. Сегодня этот фестиваль стартует с Луганска и после этого пойдут концерты по ДНР, и финал фестиваля (гала-концерт) пройдет 3 мая в Донецке", - сообщил Разум.Вдохновитель фестиваля, координатор гуманитарных проектов Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина рассказала, что идея возникала еще зимой 2019 года."В зимние холодные вечера, когда все занесло снегом, в Докучаевске я увидела военнослужащего, красиво игравшего в мороз на гитаре. Я у него спросила: "Как же тебе не холодно?". Он же ответил, что просто хочет петь и радовать жителей. Так все и началось", - отметила она."Мы решили показать таланты. Ведь ребята не просто нас защищают, с песнями их тоже приятно видеть, и на экранах телевизора и сегодня на фестивале", - добавила Бутрина.Она сообщила, что подавляющее большинство участников фестиваля - это действующие военнослужащие Республик, их дети и жены.Один из участников фестиваля, военнослужащий Народной милиции ДНР Владимир Волянский отметил, что только народ, сохраняющий память о своем прошлом, может иметь счастливое будущее."Без памяти народ не живет. Я не верю, что такая трагедия могла произойти (на Украине), если бы у народа была память. Я решил исполнить песню "О героях былых времен" из кинофильма "Офицеры". Эта песня близка мне по душе и она сейчас как никогда актуальна", - сказал он.Денис Радченко из дуэта "Гвардия" Народной милиции ЛНР рассказал, что он и его брат Антон всегда увлекались вокалом, но также всегда хотели служить Родине, поэтому и приняли решение связать свои судьбы с военным делом."Нас пригласили на это мероприятие месяц назад. Мы сразу согласились, для нас это интересно, долго готовились, чтобы хорошо выступить", - сказал он.21 февраля — Луганск