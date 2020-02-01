Киев запутался во вранье, пытаясь оправдать невыполнение Минских соглашений – общественник

Власти Украины запутались во вранье, пытаясь оправдать невыполнение Минских соглашений. Об этом ЛИЦ заявила заместитель председателя Общественной палаты (ОП) ЛНР Лина Вокалова.

"Спустя несколько лет вранья и лицемерия Украина официально заявила, что начала работу над изменениями Минских соглашений. Теперь они открыто подтверждают, что прежние договоренности их не устраивают, собственно, поэтому они и не будут их выполнять. Хотя в целом ни (бывший президент Украины Петр) Порошенко, ни (президент Украины Владимир) Зеленский их и не выполняли ни дня", – отметила она.

"Мне интересно, а с кем именно Киев согласовывает свои действия? Ведь европейские страны так же, как и Россия, ставят ребром вопрос имплементации "Минска", – сказала Вокалова.

Общественница добавила, что "попытки диверсионных атак, направленные на срыв проведения "нормандского саммита", уже теряют свою убедительность".

"Складывается впечатление, что Киев запутался, кто для них "партнеры" и "друзья", а сам господин Зеленский, пытаясь угодить всем и каждому, теряет авторитет не только внутри государства, но и на международной арене", – отметила она.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск