Минобразования планирует провести более 250 мероприятий в рамках Года памяти и славы

Министерство образования и науки ЛНР в рамках Года памяти и славы планирует провести в образовательных организациях Республики более 250 мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.Он напомнил, что приказом Министерства 2020 год объявлен в сфере образования Годом памяти и славы."Все учреждения образования Республики включились в эту работу. На сегодня сформирован план мероприятий. Он насчитывает более 250 крупных мероприятий, которые будут проводиться на территории Республики в наших образовательных организациях – начиная с дошкольных и заканчивая высшими учебными заведениями", – отметил Цемкало.Министр подчеркнул, что эта работа уже ведется."В Республике уже реализованы 34 мероприятия, которые посвящены приближающемуся 75-летию Великой Победы", – уточнил он."Среди наиболее крупных проектов, которые планируется реализовать в сфере образования, – ряд международных конференций. Одна из них – "Память поколений" – пройдет в Луганске в канун 9 Мая, в конце апреля. Желание принять участие в этой конференции уже изъявили девять регионов Российской Федерации, Южная Осетия, Абхазия", – рассказал Цемкало.Министр напомнил, что эта конференция является традиционной и будет проводиться в Республике уже в шестой раз."Но этот год для нас – особенный", – добавил он.21 февраля — Луганск