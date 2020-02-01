Комиссия СБУ устанавливает реальные потери среди участников совершенной ВСУ провокации

Комиссия СБУ прибыла в 72-ю бригаду ВСУ для установления реальных потерь среди участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся 18 февраля приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В 72-ю бригаду по указанию (президента Украины Владимира) Зеленского для проведения независимого расследования прибыла комиссия СБУ", - рассказал он.

"Сотрудникам ведомства поставлена задача провести оценку действий командования бригады, а также установить реальные потери среди членов диверсионной группы (пытавшейся 18 февраля приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского – примечание ЛИЦ)", - уточнил Осадчий.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что ВСУ в ходе провокации у Голубовского потеряли погибшими четырех бойцов.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что два раненых участника украинской ДРГ, пытавшейся 18 февраля приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского, умерли из-за неквалифицированных действий медиков.

Ранее начальник управления Народной милиции рассказал подробности совершенной ВСУ провокации и назвал фамилии пострадавших киевских силовиков.

В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.

20 февраля ЛНР передала Украине тело и останки погибших в Донбассе бойцов ВСУ.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск