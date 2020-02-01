Минобразования в новом учебном году введет спецкурс по Великой Отечественной войне

Министерство образования и науки ЛНР в новом учебном году введет в учреждениях спецкурс по изучению истории Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки Республики Сергей Цемкало."Сегодня мы прорабатываем такую проблематику как сохранение исторической памяти. Мы понимаем, что юбилейные даты приходят и уходят, а память остается с нами навсегда. И в связи с теми событиями, которые развернулись сегодня в мире, мы видим, как переписывают историю, порой вероломно подвергая сомнению даже те факты, которые никогда не подвергались сомнению", - отметил Цемкало."Мы прорабатываем на сегодняшний день механизм реализации с начала нового учебного года введения во всех образовательных учреждениях предмета, спецкурса, который будет называться "История Великой Отечественной войны", - сообщил министр.Кроме того, руководитель ведомства добавил, что специалистами также готовится к внедрению в образовательное пространство Республики историко-культурологический стандарт."Это те требования к выпускнику образовательного учреждения, которые будут обязательными для того, чтобы он мог быть компетентным в тех исторических событиях, которыми гордится наша с вами Родина, наши предки, - пояснил Цемкало. - Этот стандарт, я думаю, также будет до конца года разработан и внедрен во всех образовательных учреждениях".Ранее Министерство образования и науки ЛНР объявило 2020 год в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы.21 февраля — Луганск