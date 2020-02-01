"Нацкорпус" создал в Северодонецке курсы "геббельсов" для войны в сети – Народная милиция

Боевики "Национального корпуса" организовали в Северодонецке обучение "будущих геббельсов" для ведения гибридной войны в интернете. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Предвыборные обещания (президента Украины Владимира) Зеленского развернуть информационную войну против Республик Донбасса под руководством западных кураторов и СБУ взялись реализовывать националисты (Андрея) Билецкого из "Национального корпуса", создав в составе своей фашиствующей группировки целое подразделение по обучению будущих геббельсов для ведения гибридной войны на просторах интернета", - рассказал Осадчий.

"Примечателен тот факт, что данное подразделение создано и функционирует в зоне "операции объединенных сил" ("ООС"), а именно в населенном пункте Северодонецк по адресу улица Федоренко, дом 11", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что на данный момент в центре проходит обучение около 50 человек, специально отобранных из региональных ячеек "Нацкорпуса" и доставленных в Северодонецк под контролем сотрудников СБУ.

"Стоит отметить еще один факт. Охрану данного здания осуществляет частная охранная фирма "Охран сервис", та же что охраняет и здание школы "Хаджибей" в Одессе, где готовят террористов из запрещенной во многих странах мира организации "Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами", - уточнил Осадчий.

"Не исключено, что наличие этого учебного заведения в зоне ответственности 93-й бригады, прибытие большого количества продажных украинских СМИ на ее позиции и обострение обстановки на линии боевого соприкосновения, а также развернутая истерия в украинском сегмента интернета - это звенья одной цепи, а именного активизация информационной войны против Республик Донбасса", - подчеркнул он.

Пауль Йозеф Геббельс - немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера. Имя Геббельса стало нарицательным, его до сих пор связывают с циничной беззастенчивой пропагандой.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск