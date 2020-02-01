Прогноз погоды в Луганске на 22 февраля
В Луганске завтра, 22 февраля ночью — мокрый снег, днем — мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -3 +2ºС, днем 0 +5ºС. Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/сек.
Ночью и утром местами туман. Видимость 2000 — 4000 м.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,8 ºС в 1977 году
минимальная
-27 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам Погода в Луганске - Сегодня, 16:15 27
Температура воздуха: ночью -3 +2ºС, днем 0 +5ºС. Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/сек.
Ночью и утром местами туман. Видимость 2000 — 4000 м.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,8 ºС в 1977 году
минимальная
-27 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной. Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам Погода в Луганске - Сегодня, 16:15 27
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