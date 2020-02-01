«Простите и приезжайте»: северодончанин запустил флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая украинцев



Я сейчас ничем не могу помочь попавшим в беду украинцам, в которых какие-то дикари кидали камни. Но я извиняюсь перед ними, и в качестве компенсации предлагаю любому из них (когда станет возможным) своё гостеприимство в Северодонецке. Да, такой себе курорт, да и я такой себе олигарх, но обещаю вас окружить такой заботой, показать такую Луганщину, познакомить с такими людьми, что сегодняшний стресс и ужас вы даже не вспомните! Ещё раз простите, и приезжайте... UPD пост эволюционировал в флеш-моб, так что присоединяйтесь!", — написал Багиров.

Напомним, эвакуированных из Китая разместили в медцентре в Новых Санжарах, несмотря на протесты местного населения. Правоохранители оттеснили протестующих и завезли в местный медицинский центр людей, эвакуированных из китайского города Ухань.

Сопротивление жителей Новых Санжар эвакуации украинских граждан привлекло внимание ряда мировых СМИ. Новости Региона - Сегодня, 15:56 94 Северодончанин Ариф Багиров запустил флешмоб #янебоюсьпринять в поддержку эвакуированных из Китая украинцев в Facebook.Я сейчас ничем не могу помочь попавшим в беду украинцам, в которых какие-то дикари кидали камни. Но я извиняюсь перед ними, и в качестве компенсации предлагаю любому из них (когда станет возможным) своё гостеприимство в Северодонецке. Да, такой себе курорт, да и я такой себе олигарх, но обещаю вас окружить такой заботой, показать такую Луганщину, познакомить с такими людьми, что сегодняшний стресс и ужас вы даже не вспомните! Ещё раз простите, и приезжайте... UPD пост эволюционировал в флеш-моб, так что присоединяйтесь!", — написал Багиров.Напомним, эвакуированных из Китая разместили в медцентре в Новых Санжарах, несмотря на протесты местного населения. Правоохранители оттеснили протестующих и завезли в местный медицинский центр людей, эвакуированных из китайского города Ухань.Сопротивление жителей Новых Санжар эвакуации украинских граждан привлекло внимание ряда мировых СМИ. Новости Региона - Сегодня, 15:56 94

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