Минобразования планирует в 2020-2021 учебном году ввести переводной экзамен по истории

Министерство образования и науки ЛНР планирует в следующем учебном году ввести в школах Республики переводной экзамен по истории. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало."Мы уже на протяжении двух лет обсуждаем и с родительской общественностью, и с педагогами вопрос о переводных экзаменах. Я думаю, что, наверное, будет правильно, что первым таким переводным экзаменом в следующем учебном году станет именно экзамен по истории", – отметил он."Потому что сегодня, как мы понимаем, это немаловажно, чтобы повысить уровень ответственности не только учащихся, но и педагогов за знания по истории нашего государства, нашей общей истории перед всеми участниками образовательного процесса", – добавил Цемкало.Напомним, ранее Министерство образования и науки ЛНР объявило 2020 год в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы.21 февраля — Луганск