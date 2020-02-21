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Минобразования планирует в 2020-2021 учебном году ввести переводной экзамен по истории

root 21-02-2020, 17:0070Новости
Минобразования планирует в 2020-2021 учебном году ввести переводной экзамен по истории


Министерство образования и науки ЛНР планирует в следующем учебном году ввести в школах Республики переводной экзамен по истории. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.
"Мы уже на протяжении двух лет обсуждаем и с родительской общественностью, и с педагогами вопрос о переводных экзаменах. Я думаю, что, наверное, будет правильно, что первым таким переводным экзаменом в следующем учебном году станет именно экзамен по истории", – отметил он.
"Потому что сегодня, как мы понимаем, это немаловажно, чтобы повысить уровень ответственности не только учащихся, но и педагогов за знания по истории нашего государства, нашей общей истории перед всеми участниками образовательного процесса", – добавил Цемкало.
Напомним, ранее Министерство образования и науки ЛНР объявило 2020 год в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы.
21 февраля — Луганск

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