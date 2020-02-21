Фонд "Созидание" за неделю оказал содействие в получении гражданства РФ 31 жителю ЛНР

Неправительственная организация фонд "Созидание" за неделю оказала содействие в получении гражданства Российской Федерации 31 жителю Республики. Об этом ЛИЦ заявила председатель фонда Галина Ким.

"Общественным фондом "Созидание" оказана очередная помощь гражданам Республики по выплате государственной пошлины гражданства Российской Федерации. На этой неделе такую помощь получил 31 заявитель", - рассказала она.

Ранее в "Созидании" сообщали, что в связи с участившимися обстрелами территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины количество обращений в адрес неправительственной организации значительно увеличилось.

"При соблюдении гражданами условий, установленных для градации оказания фондом помощи, отказов в ее предоставлении со стороны ОФ "Созидание" по настоящий момент времени не было", - отметила Ким.

Председатель фонда напомнила, что для получения помощи обязательно наличие паспортного документа Луганской Народной Республики, а также полного пакета документов, требующихся для оформления заявления на получение гражданства Российской Федерации.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Луганск, ул. Коцюбинского, 27.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +38072-177-77-09, +38066-119-04-45.

Ранее Ким сообщала, что фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ 37 жителям Республики.

Она также заявляла, что фонд "Созидание" оплатит государственную пошлину для получения российского гражданства семьям из прифронтовых районов ЛНР, наиболее пострадавшим от вооруженной агрессии Украины.

21 февраля — Луганск