Укомплектованность 72-й бригады ВСУ на передовой не превышает 50% - Народная милиция

Укомплектованность подразделений 72-й бригады ВСУ, выполняющих боевые задачи на передовых позициях в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), не превышает 50%. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в 72-й бригаде продолжается работа комплексной комиссии оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" под руководством начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, который сразу после прибытия в бригаду отстранил от командования комбрига полковника Артема Богомолова.

Временно исполняющим обязанности командира бригады назначен начальник штаба соединения полковник Сирченко.

"По предварительным данным комиссии уже удалось выявить множество недостатков в управлении соединением. Выявлены факты многочисленных случаев сокрытия небоевых потерь среди боевиков соединения, также установлен факт низкой укомплектованности подразделений, выполняющих боевые задачи на передовых позициях, численность личного состава которых не превышает 50%. Примечателен тот факт, что укомплектованность подразделений обеспечения составляет более 90%", - отметил Осадчий.

Ранее он сообщал, что подразделения бригад ВСУ в зоне "ООС" укомплектованы на 50%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 февраля — Луганск