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Песков прокомментировал статью NYT о В«вмешательстве РоссииВ»

Sergey 21-02-2020, 17:1575Новости
Песков прокомментировал статью NYT о В«вмешательстве РоссииВ»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о «вмешательстве России» в американские выборы, передает RT.
«(Это. — ред.) очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

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