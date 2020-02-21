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BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму

root 21-02-2020, 17:1570Новости
BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму
Фото: ©wikipedia.org
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar сообщил, что перестал оказывать услуги на территории Крыма, передает РИА Новости.
Как пояснили новостному агентству в техподдержке, решение связано "с ограничительными мерами Европейского союза", и принесли извинения за доставленные неудобства.
В сервисе отметили, что перестали работать в Крыму недавно, по данным пользователей соцсетей, это произошло 12 февраля.
Сейчас при попытке ввести в поиске название населенных пунктов полуострова, сайт выдает: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

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