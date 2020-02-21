BlaBlaCar перестал оказывать услуги в Крыму

Фото: ©wikipedia.orgСервис поиска попутчиков BlaBlaCar сообщил, что перестал оказывать услуги на территории Крыма, передает РИА Новости.Как пояснили новостному агентству в техподдержке, решение связано "с ограничительными мерами Европейского союза", и принесли извинения за доставленные неудобства.В сервисе отметили, что перестали работать в Крыму недавно, по данным пользователей соцсетей, это произошло 12 февраля.Сейчас при попытке ввести в поиске название населенных пунктов полуострова, сайт выдает: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".