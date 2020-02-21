Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" 23 февраля запустит интернет-акцию "75 дней до Победы", в рамках которой до 9 Мая будет публиковать в социальной сети информацию о важных событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В рамках проекта "Мы помним!" общественного движения "Мир Луганщине" 23 февраля стартует интернет-акция "75 дней до Победы". В группе проекта "Мы помним!" в социальной сети "ВКонтакте" ежедневно до Дня Победы будут публиковаться посты с самыми важными и героическими событиями Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Все публикации в рамках акции можно будет найти по хештегам #МыПомним и #75днейдоПобеды."Проходят года, события уходят в прошлое. Истории людей, подробности важных событий и правду все сложнее сохранить. Я думаю, что такая акция станет небольшим уроком истории. В течение 75 дней любой может каждый день узнавать интересные, важные факты и истории Великой Отечественной войны", - отметил заместитель координатора проекта "Мы помним!" Сергей Шульгин.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.21 февраля — Луганск