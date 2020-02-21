Минобразования планирует проводить в ЛНР игру "Ворошиловский стрелок"

Министерство образования и науки ЛНР планирует при содействии Народной милиции и военного комиссариата Республики начать проведение военно-спортивных игр по стрельбе "Ворошиловский стрелок". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр науки и образования ЛНР Сергей Цемкало.Он напомнил, что возглавляемое им ведомство сформировало план мероприятий, посвященных Году памяти и славы, в который вошли более 250 крупных мероприятий."Нужно сказать, что в этом году будет продолжено проведение такого знакового мероприятия как (военно-спортивная игра) "Зарница", которой был дан старт в прошлом году, и этом году будет продолжено", - рассказал министр."С целью популяризации истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи будет введен еще ряд знаковых мероприятий, таких как "Ворошиловский стрелок". Это военно-спортивная игра, она будет проводиться совместно с Народной милицией, военным комиссариатом Луганской Народной Республики", - сообщил Цемкало.Он отметил, что новая игра позволит учащимся не только ознакомиться с историей родного края, но и овладеть навыками стрельбы."Несмотря на то, что мирное небо хотелось бы видеть все время, но юноши, да и девушки, должны понимать, что иногда это мирное небо приходится отстаивать с оружием в руках. Хотя, хотелось бы, чтобы им это никогда не пригодилось в жизни", - добавил руководитель Минобразования.***Соревнования по стрельбе из стрелкового оружия с присвоением звания и выдачей нагрудного знака "Ворошиловский стрелок" были учреждены в СССР в 1932 году. В 1934 году был утвержден нагрудный знак "Юный ворошиловский стрелок", который выдавался подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.По одной из версий, наградной знак получил свое название из-за истории, связанной с советским военачальником, одним из первых маршалов Советского Союза, уроженцем Луганщины Климентом Ворошиловым на зачетных командирских стрельбах летом 1932 года. Стрелки, которые выстроились у своих мишеней после проведенных стрельб, докладывали свои результаты Ворошилову. У одной совершенно чистой мишени командир посетовал на плохой револьвер. Взяв оружие, нарком отошел на рубеж для стрельбы и выбил 59 очков. Возвращая оружие, Ворошилов сказал: "Нет плохого оружия, есть плохие стрелки". Рассказ об этом случае был напечатан в окружной газете и в последующем получил известность.21 февраля — Луганск