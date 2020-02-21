На Луганщине отремонтируют 135 километров дорог: какие в приоритете
На Луганщине в этом году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента, четыре участка дороги Северодонецк — Станица Луганская являются первостепенной задачей, нужно выполнить в этом году.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на интервью Павла Цубера, который возглавляет Службу автомобильных дорог в Луганской области.
Так, он сообщил, что есть дороги и в худшем состоянии, чем эта, но мы должны учитывать и трафик, и стратегическое значение. Также к стратегическим направлениям отнесена дорога на Золотое, где есть возможность открытия КПВВ с автомобильным сообщением в отличие от пешеходного в станице Луганской.
Он сообщил, что уже заложены средства, и начинают проектирование ремонта автодорог Р-66 и Т-1316. К весне проекты будут готовы, и как только будут выделены средства, начнутся работы: «Предварительно планируем начать уже с 1 марта».
На вопрос журналиста о стратеги для решения проблем дорог Луганщины глава автодора Луганщины подчеркнул, что однозначно будет придерживаться качества: «Ведь, если распыляться на количество, дороги области останутся в том же состоянии, что и сейчас. Довольно значительная сумма в этом году выделена на эксплуатацию дорог (это кроме денег на ремонт). Этих средств должно хватить, чтобы сохранить дороги, и даже улучшить их эксплуатационные возможности».
А по подсчетам Цубера, чтобы восстановить все дороги государственного значения в Луганской области (1177 км), при таких, как сегодня, объемах финансирования и цен, нужно 9 лет. Экономика - Сегодня, 16:38 236
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на интервью Павла Цубера, который возглавляет Службу автомобильных дорог в Луганской области.
Так, он сообщил, что есть дороги и в худшем состоянии, чем эта, но мы должны учитывать и трафик, и стратегическое значение. Также к стратегическим направлениям отнесена дорога на Золотое, где есть возможность открытия КПВВ с автомобильным сообщением в отличие от пешеходного в станице Луганской.
Он сообщил, что уже заложены средства, и начинают проектирование ремонта автодорог Р-66 и Т-1316. К весне проекты будут готовы, и как только будут выделены средства, начнутся работы: «Предварительно планируем начать уже с 1 марта».
На вопрос журналиста о стратеги для решения проблем дорог Луганщины глава автодора Луганщины подчеркнул, что однозначно будет придерживаться качества: «Ведь, если распыляться на количество, дороги области останутся в том же состоянии, что и сейчас. Довольно значительная сумма в этом году выделена на эксплуатацию дорог (это кроме денег на ремонт). Этих средств должно хватить, чтобы сохранить дороги, и даже улучшить их эксплуатационные возможности».
А по подсчетам Цубера, чтобы восстановить все дороги государственного значения в Луганской области (1177 км), при таких, как сегодня, объемах финансирования и цен, нужно 9 лет. Экономика - Сегодня, 16:38 236
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