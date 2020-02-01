Занятия в школах Луганска возобновятся с 25 февраля – мэрия

Администрация Луганска приняла решение о возобновлении с 25 февраля учебного процесса в столичных школах, прерванного в связи с карантином из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на управление образования.

"На основании данных городской санитарно-эпидемиологической станции об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ принято решение возобновить образовательный процесс в школах Луганска с 25 февраля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 22 февраля.

По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска.

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача столицы ЛНР Спартак Гаврик сообщал, что по состоянию на 27 января уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске не превышал эпидемического порога.

И.о. главврача также отмечал, что лечебные учреждения и аптеки Луганска готовы к оказанию медицинской помощи заболевшим гриппом и ОРВИ, а также профилактическим мероприятиям по их предупреждению.

Кроме того, он информировал, что по состоянию на 23 декабря 30200 луганчан прошли бесплатную вакцинацию против гриппа.

Городской детский иммунолог, заведующая отделением педиатрии Луганской городской детской поликлиники № 2 Валентина Бондаренко сообщала, что в учреждениях здравоохранения и образования Луганска проходит кампания по вакцинации детей против гриппа.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко информировала, что 86-й конвой МЧС России в числе другого доставил в Республику противогриппозную вакцину.

21 февраля — Луганск